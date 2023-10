Foggia – Turris 2-1, altro stop per i corallini

Cadono ancora i corallini, che allo Zaccheria devono arrendersi al Foggia.

Primo tempo molto equilibrato e con poche occasioni, se non qualche tiro dalla distanza.

Seconda frazione più viva, dove addirittura gli uomini di Caneo passano in vantaggio con Scaccabarozzi.

La solidità difensiva mostrata sino al 70′ però crolla dopo il vantaggio, e la Turris si fa rimontare dai Satanelli, perdendo la seconda partita consecutiva.

Primo tempo

Al 27′ la prima occasione della partita è corallina. Nocerino si accentra e calcia a giro dai 25 metri, pallone deviato che finisce in angolo.

Al 40′ ci prova Frascatore dai 30 metri, pallone fuori di poco, complice una deviazione.

Al 45′ ancora Turris pericolosa da fuori area, stavolta con Franco che calcia dal limite, pallone alto.

Secondo tempo

Al 46′ clamorosa occasione per la Turris. Maniero serve Nocerino tutto solo in area di rigore che calcia, ma il tiro è centrale e Nobile para.

Al 55′ occasionissima Foggia. Marino calcia un missile da 25 metri, ma il pallone si stampa sulla traversa.

Al 62′ altra conclusione da fuori per i corallini, stavolta con Franco, ma nulla di fatto.

Al 67′ occasione per la Turris. Angolo dalla destra battuto per Frascatore che sul secondo palo stacca di testa, ma manda di poco a lato.

Al 70′ Turris in vantaggio. Recupera palla a centrocampo Matera, serve De Felice, calcia l’attaccante corallino, Nobile sbaglia tra i pali e Scaccabarozzi ribadisce in rete il pallone vagante nell’area piccola.

Al 76′ pareggiano i satanelli. Embalo calcia da fuori area, pallone deviato e rete.

Al 82′ rimontano i padroni di casa. Salines riceve un cross dalla destra e in scivolata insacca battendo Pagno.