Turris – Cerignola 2-0, Caneo: “La squadra ha dimostrato di aver carattere”

Turris – Audace Cerignola: 2-0. Le parole di Caneo: “Fatto turnover per avere consapevolezza su che tipo di alternative posso avere.”

Sulla partita: “Bel comportamento e bella attenzione, era quello che ho chiesto e non mi hanno deluso. A parte le brutte situazioni degli ultimi 20 minuti di Foggia, questa squadra ha dimostrato sempre di avere un bel carattere. Ho fatto turnover per avere la consapevolezza di che tipo di alternative posso avere. Ho ricevuto belle risposte.”

Su D’Auria: “Le qualità di D’Auria non si discutono, poi è venuta questa situazione che dovrebbe inorgoglire tutto il gruppo, ovvero Nocerino che è venuto fuori. L’unica novità era Guida.”

Sulle tante palle recuperate: “Non gli abbiamo dato possibilità di palleggio, facendogli giocare palle sporche. Devo dire che il lavoro degli attaccanti è stato incredibile, non hanno mai fatto giocare palle pulite al loro difensore.”

Sul 4-4-2 nel finale: “Lo avevamo già fatto col Sorrento dopo l’espulsione di Frascatore, ma quelle sono situazioni dove devi mettere a posto la squadra.”

Sull’umore del gruppo: “L’umore non era bellissimo, eravamo arrabbiati. Poi per dovere di cronaca, devo dire che non era rigore su Nocerino a Foggia, chiedo scusa agli arbitri.”