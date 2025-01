Napoli – Controlli negli esercizi commerciali: scattano sanzioni e sospensioni

In attuazione delle disposizioni impartite in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro, sotto la direzione del Direttore, Ciro Verdoliva, ha posto in essere mirati controlli amministrativi presso esercizi commerciali.

In data 17 gennaio, nel quartiere Vomero, con il supporto della Polizia di Stato, un team composto da 15 operatori, di cui 8 medici e 6 tecnici della prevenzione e alimentari, ha ispezionato 2 bar e 8 ristoranti, comminando 44 prescrizioni e 5 sanzioni per l’importo totale di 8000 euro, il blocco sanitario di 87 chilogrammi di merce e una sospensione totale dell’attività.

Inoltre, con il supporto della Polizia di Stato, nel quartiere Vicaria, un team composto da 4 operatori ha ispezionato un ristorante e un bar, comminando 13 prescrizioni, 3 sanzioni per un totale di 5000 euro e la sospensione di entrambi i locali

Infine, nella serata del 18 gennaio, nel quartiere Chiaia, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, un team composto ad un medico igienista e 3 tecnici della prevenzione. ha ispezionato 3 ristoranti, comminando 15 prescrizioni, 2 sanzioni per un totale di 2000 euro nonché la sospensione dell’attività di un ristorante.

L’intensa attività messa in campo – che proseguirà a cadenza regolare – è finalizzata a verificare il rigoroso rispetto delle regole dettate a tutela dei consumatori e a perseguire ogni forma di illegalità.