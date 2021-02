Turris – Bisceglie: 2-2. Le parole di Colantonio e Persano: “Continuiamo a lavorare per poter attingere qualche innesto dagli svincolati”

Dopo il pari in casa contro il Bisceglie, ai microfoni si sono presentati il presidente Colantonio e l’autore del pari, Mattia Persano. Ecco le parole.

Sulla prestazione, il presidente dice: “Nel primo tempo ho visto una Turris senza motivazioni, ma abbiamo fatto un secondo tempo alla nostra altezza”. Alla domanda su qualche possibile innesto tra gli svincolati risponde: “La Turris sta continuando a lavorare per poter attingere qualche innesto dagli svincolati”. Sulle nuove norme per le retrocessioni invece dice: “A noi fa comodo, perché adesso ci troviamo a 11 punti dalla zona playout, a noi può far solo piacere.”

Mattia Persano invece, ad una domanda su come ha vissuto il gruppo queste settimane di difficoltà, dice: “Sono state delle settimane che ci hanno fatto capire su cosa dovevamo lavorare per migliorare. Sapevamo che dovevamo uscire da questo periodo e questa è stata una risposta importante”. Sul gol da lui realizzato: “È stata una liberazione, ho avuto dei problemi fisici, sono stato fuori molto tempo ma ora sto tornando in condizione. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita per raggiungere gli obiettivi”.