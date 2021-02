Turris – Bisceglie: 2-2. I corallini raggiungono il pari nel finale

La Turris torna a fare punti contro il Bisceglie. In svantaggio di due reti, i corallini trovano il pareggio nel finale con Giannone e Persano.

Primo tempo

Al 20′ la prima occasione del match capita sui piedi di Giannone che dopo una sponda di Ventola, calcia a botta sicura, ma il pallone finisce sopra la traversa.

Al 27′ occasione per il Bisceglie con Giron che in area di rigore calcia, ma si fa ipnotizzare da Abagnale. Palla in angolo.

Al 28′ la sblocca il Bisceglie con Altobello che dagli sviluppi di un corner colpisce indisturbato di testa e realizza la rete del vantaggio.

Secondo tempo

Al 48′ primo squillo della Turris nel secondo tempo con Franco, che riceve un pallone sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra e calcia dal limite dell’area, ma la palla finisce di poco fuori.

Al 49′ ancora Turris in avanti con Longo, che riceve in area di rigore da Alma ma spreca tutto colpendo male di testa.

Al 54′ ancora occasione per i padroni di casa con Longo, che riceve in area di rigore e calcia di punta ma blocca Russo.

Al 63′ Romano calcia dai 20 metri, Russo si supera e spedisce in angolo.

Al 77′ raddoppia il Bisceglie con Cittadino, che dagli 11 metri non sbaglia.

Al 84′ accorcia la Turris con Giannone, che calcia dai 25 metri e buca Russo.

Al 91′ Persano pareggia agganciando un pallone in area di rigore, e a tu per tu con Russo la mette dentro.

Grandissima rimonta per i corallini, che con un’ottima prestazione nella seconda frazione di gioco riescono a rimontare nel finale e tornano a fare punti in ottica salvezza.