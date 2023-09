Turris – Benevento: 3-1. Esordio vincente della nuova Turris di Caneo

Inizia con una vittoria la seconda era di Caneo sulla panchina della Turris.

I corallini partono un po’ intimoriti, subiscono anche la rete del vantaggio beneventano, ma piano piano si sbloccano e danno vita ad una grandissima prestazione.

Partita bellissima, piena di intensità da ambo le parti e condita anche da tantissime occasioni da gol.

Ottima prova di Maniero e Cum, buona prestazione di Contessa, che sembra un giocatore rinato rispetto alla scorsa stagione.

Un avvio da sogno quello della Turris che batte una delle favorite per la vittoria finale.

Domenica prossima, gli uomini di Caneo affronteranno allo “Scida” il Crotone in un altro match più che difficile.

Primo tempo

Al 6′ Benevento pericoloso. Talia si inserisce in area di rigore, stoppa di petto e calcia. Pallone alto di poco.

Al 14′ Benevento in vantaggio. Pastina è il più lesto a ribadire in rete, dopo che Pinato aveva colpito il palo dagli sviluppi di una punizione dalla destra.

Al 27′ ancora un’occasione per gli ospiti. Ciano dopo un rimpallo aggancia in area e si trova a tu per tu con Fasolino che compie un miracolo e manda in angolo.

Al 29′ rigore per la Turris.

Al 30′ pareggia la Turris. Maniero batte Paleari dagli undici metri.

Al 33′ Turris in vantaggio. Cum riceve un cross sul secondo palo da Contessa e al volo di destro batte l’estremo difensore ospite.

Al 36′ se lo divora Berra. Dagli sviluppi di una punizione dalla destra, colpisce tutto solo in area, ma manda fuori di pochissimo. Benevento vicino al pari.

Al 39′ occasione per la Strega. Di testa salta Benedetti ma il pallone prima colpisce la traversa e poi sbatte sulla linea di porta. Si salvano i corallini.

Secondo tempo

Al 51′ Nocerino approfitta di un errore del centrale di difesa ospite, ma a tu per tu con Paleari se lo divora clamorosamente.

Al 52′ ancora un legno per il Benevento. Traversa di Ferrante che raccoglie un lancio dalla metà campo e calcia a volo da posizione defilata.

Al 54′ ancora un’occasione per i padroni di casa. Nocerino riceve in area di rigore, prova un pallonetto, ma Paleari tocca ed evita il gol.

Al 57′ ancora Turris pericolosa. Franco calcia dai 25 metri, ma colpisce la traversa.

Al 68′ Benevento vicinissimo al pari. Cross sul secondo palo per El Kaouakibi che a pochissimi passi dalla porta manda a lato.

Al 79′ punizione dal limite per gli ospiti. Ci prova Ciano, palla a lato.

Al 85′ ci prova De Felice che entra in area, calcia sul primo palo, ma Paleari manda in angolo.

Al 86′ tris della Turris. Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra, D’Auria riceve, si accentra e calcia a giro sul secondo palo trovando una grande rete.