Turris – Avellino: 0-2. I corallini aprono con una sconfitta nel derby il girone di ritorno

Si apre con una sconfitta il girone di ritorno per la Turris, che cade in casa nel derby contro un Avellino solido e capace di pungere al momento giusto.

Primo tempo

Al 22′ grandissima occasione per l’Avellino. Tito ci prova con una punizione dai 20 metri, ma la palla colpisce prima la traversa e poi sbatte sulla linea di porta.

Al 23′ vantaggio Avellino con Silvestri che dagli sviluppi di un corner salta più in alto di tutti e di testa insacca alle spalle di Abagnale.

Secondo tempo

Al 49′ prima occasione per la Turris. Pandolfi riceve spalle alla porta, si gira e calcia dal limite dell’area, ma la palla sfiora il palo.

Al 54′ si fa vedere in avanti l’Avellino con Fella, che in una mischia calcia, ma la palla viene deviata in angolo.

Al 66′ raddoppia l’Avellino con Maniero che dagli 11 metri non sbaglia.

Al 77′ D’Angelo calcia al volo da posizione defilata, ma il pallone va a lato.

Al 90′ punizione dai 20 metri per la Turris, calcia Franco, ma la palla è alta.

Inizia con una sconfitta il girone di ritorno per gli uomini di Fabiano, che perdono in casa contro un grande Avellino. I corallini adesso si trovano a 27 punti in vista del match di sabato prossimo contro la Virtus Francavilla.