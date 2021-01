Turris – Avellino: 0 – 2. Le parole di Colantonio e Fabiano:”gli obiettivi sono sempre gli stessi”

“Ho visto un ottimo Avellino, la nostra prestazione non è stata delle migliori, ma va bene così, gli obiettivi sono sempre gli stessi.” Ecco le prime parole del patron della Turris e aggiunge:” non dimentichiamo ciò che ha fatto il sindaco di Avellino quest’estate, per permettere l’iscrizione al campionato.” Sui playoff invece Colantonio dice:” non vorrei fare il falso modesto, da inizio anno il nostro vero obiettivo è la salvezza, abbiamo fatto un ottimo girone d’andata e dobbiamo pensare che i punti che facciamo sono per la salvezza, poi se dovessimo arrivare ai playoff, sarebbe bello vederli col pubblico, se no non sono nulla.”

“L’Avellino ha fatto una grandissima partita, ci hanno aggredito soprattutto nei primi 20 minuti, anche noi però non abbiamo fatto male, soprattutto il primo quarto d’ora del secondo tempo, quello è stato fatto bene, poi il rigore ci ha tagliato le gambe.” Ecco come commenta la partita Fabiano, aggiungendo:” avrei voluto far entrare Alma prima del gol del raddoppio, poi abbiamo preso un rigore ingenuo gestendo male un pallone.” E poi conclude dicendo:” questo era un Avellino diverso da quello dell’andata, complimenti a loro. Ora guardiamo alla prossima partita.”