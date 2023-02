Turris – Al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti per la gara con il Monopoli

La S.S. Turris Calcio rende noto che sono in vendita i tagliandi, validi per il Settore Ospiti, della gara Monopoli-Turris in programma domenica 12 febbraio alle ore 14,30 allo stadio “Vito Simone Veneziani”

I biglietti del Settore Ospiti sono in vendita al prezzo di 10 euro + 2 euro diritti di prevendita presso il circuito telematico “Ciaotickets (www.ciaotickets.com).

Sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso la rivendita autorizzata: “Scommettendo” in viale Ungheria n°12 Torre del Greco

La prevendita cesserà alle ore 19 di sabato.