Monopoli – Turris 2-0: Altra sconfitta in trasferta, mancanza di gioco e un’ingenuità di Di Nunzio condannano i corallini

Sconfitta ancora la Turris in trasferta. Primo tempo con pochissime emozioni con i padroni di casa che si rendono pericolosi negli ultimi minuti e con i corallini che provano a rispondere con uno squillo di Leonetti.

Seconda frazione sicuramente condizionata dall’ingenuità di Di Nunzio che si fa espellere ad inizio ripresa, costringendo i corallini all’inferiorità numerica. La Turris subisce due reti e lascia trasparire tanta difficoltà nel creare occasioni da rete, come facilmente intuibile dall’unica vera occasione nata da una giocata individuale di Vito Leonetti.

Ai corallini adesso serve una vittoria Domenica nello scontro diretto al Liguori contro il Potenza.

Primo tempo

Al 37′ il primo tiro in porta della partita è del Monopoli. Starita salta 3 avversari, entra in area e calcia, ma blocca Perina.

Al 38′ angolo dalla destra per il Monopoli, la palla resta in area di rigore, ma la squadra di casa non riesce a concludere e allontanano i difensori corallini.

Al 40′ clamorosa occasione per il Monopoli. Angolo dalla destra, spizza di testa De Santis, ma nessuno riesce ad arrivare in tap-in sul secondo palo con Perina battuto.

Al 42′ ancora Monopoli pericoloso dagli angoli. Stavolta è Mulè a colpire di testa in area di rigore, ma il pallone finisce alto.

Al 43′ si fa vedere anche la Turris. Leonetti in area di rigore aggancia il pallone, salta De Santis e calcia sul secondo palo. Si supera Vettorel che manda in angolo.

Secondo tempo

Al 48′ Turris in 10. Di Nunzio sbaglia un passaggio elementare, Fella intercetta e si immola verso l’area di rigore, ma il difensore commette fallo e l’arbitro non può fare altro che espellerlo.

Al 60′ Monopoli in vantaggio. Dagli sviluppi di una punizione dalla sinistra, Mulè è solo in area di rigore, e con una deviazione aerea in spaccata, batte Perina.

Al 65′ ci prova Maldonado da una punizione dai 20 metri, ma l’estremo difensore del Monopoli, respinge.

Al 70′ raddoppia il Monopoli. Viteritti crossa al centro e sul secondo palo Giannotti raccoglie e realizza.

Al’ 83 vicino al tris il Monopoli. Fella si trova a tu per tu con Perina ma si lascia iponotizzare dal portiere corallino e si divora il gol.

Al 92′ punizione dai 25 metri, calcia Maldonado, palla deviata dalla barriera e finisce in angolo.