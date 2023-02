Turris – Colantonio: ‘Mantenere la categoria è un obbligo a cui nessuno di noi può sottrarsi’

“Tifosi corallini,

nel match di domenica contro il Monterosi è stato esposto uno striscione in Tribuna Strino sul quale c’era scritto un invito a non mollare. Vorrei ringraziare di vero cuore coloro che hanno avuto l’idea di scrivermi questo messaggio in maniera così diretta.

Tuttavia, al di là di questo, la cosa più importante in questo momento è che tutta la nostra tifoseria si compatti per guidare la Turris verso la salvezza. La priorità comune deve essere questa, a prescindere da quello che potrà accadere a fine stagione.

Mantenere la categoria è un obiettivo, un obbligo a cui nessuno di noi può sottrarsi. Come ho avuto modo di ribadire più volte, daremo tutto quello che abbiamo per portare la nave in porto.

Antonio Colantonio’