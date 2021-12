Turris – Acr Messina: 5-0. Le parole di Caneo e Santaniello: “Siamo in una posizione in cui non si può disattendere l’attesa che c’è verso di noi.”

Dopo la grandissima vittoria della Turris contro il Messina, ai microfoni ci sono il mister Caneo e l’autore della tripletta, Santaniello.

CANEO:

Sul secondo posto: “È il giusto merito per i miei ragazzi.”

Sulla partita: “All’inizio ero arrabbiato perché dobbiamo entrare in campo con la mentalità giusta. Se ci perdiamo in tocchi e tocchettini arriviamo sempre secondi sulla palla.”

Sui 3 attaccanti: “Hanno palleggiato bene insieme. Hanno preso coscienza che la spinta della squadra era talmente forte che ne hanno giovato.”

Sui cambi: “Si, ne ho fatti alcuni perché è subentrato un atteggiamento blando, non va bene, io voglio sempre la squadra che si diverte giocando con un certo ritmo e una certa mentalità.”

Sui playoff: “Siamo in una posizione in cui non si può disattendere l’attesa che c’è verso di noi. Faremo di tutto per continuare a giocare come stiamo giocando. È chiaro che il girone di ritorno sarà tutta un’altra storia, ma in questa storia vogliamo esserci anche noi.”

SANTANIELLO:

Sulla tripletta: “Sarà sempre un bel ricordo. È stata una bella giornata, innanzitutto perché abbiamo vinto ed abbiamo riscattato le ultime 2 prestazioni, poi fa sempre piacere fare tripletta.

Sui gol: “I primi 2 sono quelli più facili, il terzo è stato bello perché è stata una bella azione.”

Sulla gara: “La partita poteva essere insidiosa, ma siamo stati bravi ad indirizzarla dalla parte nostra.”

Sui bonus in positivo: “Il fattore determinante sul mio riscatto sono la fiducia e la continuità.”