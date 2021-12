Turris – Italian Sport Awards 2021, riconoscimenti anche ai corallini

A Castellammare di Stabia è in corso la cerimonia degli Italian Sport Awards 2021 – Gran Galà del calcio.

I premi sono stati decretati da una giuria tecnica, composta da soli giornalisti sportivi per un appuntamento giunto oramai alla sua decima edizione e patrocinato da Coni, Leghe di calcio, Aia, Ordine Nazionale dei Giornalisti e Comune di Castellammare.

Per la Turris premiati Stefano Esempio come miglior calciatore esordiente del girone C di Lega Pro; Luca Giannone nella Top 11 dell’intera serie C; Nello Giannantonio nella categoria “Addetti stampa”.