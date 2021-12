Turris – Acr Messina: 5 – 0. Un super Santaniello e una grandissima Turris schiantano il Messina

Tutto troppo facile per la Turris, che vince con un netto 5-0 contro l’Acr Messina. Un Santaniello in grande spolvero sfodera una prestazione superlativa condita da ben 3 gol. Partita vinta senza troppa fatica da parte dei corallini, che gestiscono per tutta la durata della gara, alzando e abbassando i ritmi a proprio piacimento.

Primo tempo

All’8′ ci prova Fofana dai 20 metri, pallone oltre il palo non di molto.

Al 16′ Turris in vantaggio. Leonetti in area di rigore appoggia il pallone a Franco che calcia male, ma la sfera finisce sui piedi di Santaniello che corregge in rete.

Al 29′ raddoppio Turris ancora con Santaniello, che sfrutta un bel cross di Varutti e a pochi passi dalla porta, di testa insacca.

Secondo tempo

Al 50′ grande occasione Turris. Varutti mette un cross al centro, deviazione di un difensore del Messina, il pallone sta entrando ma c’è un grande salvataggio sulla linea.

Al 56′ tripletta di Santaniello, che con un tiro da fuori area sul primo palo realizza il 3-0.

Al 73′ occasione Messina con Damian, che entra in area di rigore e calcia, ma colpisce la traversa.

Al 75′ ci prova Esempio dai 25 metri, il pallone finisce di poco alto.

Al 77′ la Turris cala il poker. Esempio si trova davanti al portiere e calcia trovando una grande risposta di Lewandowski, ma Giannone si trova sulla traiettoria ed appoggia in rete.

All’80’ quinto gol della Turris. Giannone calcia dal limite dell’area, Lewandowski para, ma Franco è il più veloce ad avventarsi sul pallone e realizza.

Ottima prova degli uomini di Caneo che tornano alla vittoria dopo due partite senza i tre punti.

Il tabellino:

TURRIS-MESSINA 5-0

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Tascone, Franco (36’st Iglio), Varutti (24’st Loreto); Giannone (36’st Pavone), Santaniello (42’st D’Oriano), Leonetti (24’st Bordo). All: Caneo. A disp: Abagnale, Zanoni, Di Nunzio, Ghislandi, Palmucci, Longo, Sartore.

MESSINA (3-4-2-1): Lewandowski; Celic (1’st Rondinella), Carillo, Mikulic (33’st Fantoni); Simonetti, Fofana, Konate (1’st Balde), Fazzi; Catania (14’st Di Stefano), Russo (1’st Darmian); Adorante. All: Capuano. A disp: Fusco, Busatto, Marginean, Nicosia.

ARBITRO: Moriconi di Roma 2.

RETI: 15’pt, 28’pt e 12’st Santaniello, 32’st Giannone, 35’st Franco.

NOTE: ammoniti Konate, Russo, Manzi, Darmian. Spettatori: 860 circa.