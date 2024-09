Tunisia – La Farnesina assiste 11 feriti italiani in un incidente stradale

L’Ambasciata d’Italia a Tunisi, in stretto raccordo con la Farnesina, sta prestando la massima assistenza ai connazionali coinvolti nell’incidente di un minibus verificatosi lunedì in Tunisia. Il mezzo si è ribaltato dopo aver sbandato per l’alta velocità sull’asfalto reso viscido dalla pioggia sull’autostrada tra Sousse e Hammamet.

Gli undici connazionali coinvolti sono stati trasportati presso strutture ospedaliere per le cure necessarie: la maggior parte ha subito traumi lievi, mentre tre di loro presentano un quadro clinico più serio.

Il personale dell’Ambasciata ha visitato i connazionali e, in raccordo con le autorità locali e con il direttore sanitario dell’ospedale, continua a seguire la situazione al fine di garantire la massima assistenza.