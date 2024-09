Torre del Greco – I dispositivi di traffico per Vesuvio Pride di sabato 28 settembre

Il 28 settembre è in programma il Vesuvio Pride: fissati i dispositivi temporanei di traffico. È quanto stabilisce l’ordinanza firmata dal settore autonomo di polizia municipale. Nel dispositivo viene spiegato come, a partire dalle ore 16 di sabato prossimo, verrà istituita “la sospensione temporanea della circolazione veicolare fino al passaggio della manifestazione con partenza in piazza Santa Croce-via Comizi, Salvator Noto, successivamente via Roma, corso Vittorio Emanuele fino all’incrocio con Cesare Battisti, Cesare Battisti fino all’incrocio con Monsignor Michele Sasso, via Monsignor Michele Sasso fino all’angolo con via Calastro, via Calastro fino alla bretella che collega via Calastro a via Pica, dalla bretella fino all’incrocio di via Pica, via Pica, via Fontana, via Comizi e piazza Santa Croce”.