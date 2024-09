Torre del Greco – Pari opportunità, il Sindaco scrive al Presidente del Consiglio

È partita questa mattina la lettera scritta dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e indirizzata al presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, con la quale il primo cittadino chiede di dare seguito a quanto venuto fuori dall’ultima seduta dell’assise cittadina, quella svolta ieri, mercoledì 25 settembre.