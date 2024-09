Fonte lega Serie A

Serie A – Napoli in vetta da solo, frenano Inter e Juventus

Larga vittoria del Napoli in casa del Cagliari, che prima di capitolare si difende con onore e sfiora più volte il pareggio. Dall`Unipol Domus arriva un chiaro segnale sulla condizione dei partenopei, trascinati dalla coppia d`attacco Kvaratskhelia – Lukaku, autori di un gol a testa con reciproco assist. Sblocca la partita Di Lorenzo al 18`, aiutato da una fortuita deviazione di Mina. La squadra di Nicola reagisce e costringe Meret a miracoli in serie, colpisce una traversa con un tiro dalla distanza di Marin, ma crolla nel finale subendo le reti in sequenza nel giro di 4 minuti di Kvaratskhelia e Lukaku, con Buongiorno che nel recupero firma di testa il poker. Con il terzo successo di fila gli azzurri salgono a 9 punti, mentre manca ancora ai rossoblù il successo in questo avvio di stagione.

Inzaghi fa turnover in vista dei difficili impegni con City e derby, chiudendo la gara senza centrocampo e attacco “titolari”. Il Monza disputa una buona prova, anche se come a Firenze resta per Nesta il rammarico del mancato successo per un gol subito nel finale. La partita è scivolata via senza grosse emozioni su un pareggio a reti bianche che sembrava scritto, e che poi si è comunque concretizzato anche se con un gol per parte. Molto bello quello di Dani Mota, che all`81` svetta di testa e deposita la palla a fil di palo, puntuale e preciso Dumfries che arriva all`88` sul secondo palo per depositare in porta il rasoterra di Carlos Augusto sporcato da Izzo.

Tanti gol e spettacolo a Bergamo, dove già alla fine del primo tempo matura il risultato finale che premia i padroni di casa vittoriosi 3 – 2 sulla Fiorentina. Comincia Martinez Quarta che tocca sulla linea al quarto d`ora, risponde di testa il solito Retegui (quarto gol per lui), ma i viola tornano avanti alla mezz`ora con una deviazione sottoporta di Kean (da novembre `22 non realizzava due reti consecutive in A). Allo scadere del primo tempo uno-due bergamasco che stende la squadra di Palladino. Pareggia De Ketelaere con un portentoso stacco di testa, tris di Lookman che fa tutto da solo e chiude in porta con un rasoterra sul primo palo. Nella ripresa De Gea sugli scudi per tenere in partita i suoi, che non riescono a trovare il terzo gol.

Escono due pareggi a Torino e Genova, dove la Roma manca ancora il primo successo stagionale. Non basta infatti alla formazione di De Rossi la prima rete in Serie A Enilive di Dovbyk, che deve aspettare a lungo l`esame del Var per poter festeggiare il suo tap in su respinta di Gollini. Nel finale non bastano le parate di Svilar e arriva la beffa per la Roma, raggiunta sull`1 – 1 da un colpo di testa di De Winter. Pareggio anche tra le squadre di Vanoli e Gotti. I granata restano imbattuti e ringraziano Milinkovic-Savic, autore di almeno due interventi decisivi, mentre in casa salentina sale il buon umore per il secondo risultato utile consecutivo senza subire reti.