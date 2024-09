Danimarca – Topo vivo nel cibo di un passeggero, aereo costretto ad atterraggio di emergenza

L’aereo stava volando dalla capitale norvegese Oslo a Malaga in Spagna ed è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Copenaghen, in Danimarca. Il volo in questione è stato dirottato mercoledì 18 settembre e secondo le procedure della compagnia, poiché il passeggero clandestino rappresentava un rischio per la sicurezza, ha dichiarato il portavoce della SAS, Austin Schmidt. I passeggeri sono stati poi trasportati a Malaga su un altro aereo. Secondo i regolamenti, le compagnie aeree di solito impongono rigide restrizioni sui roditori sugli aerei per impedire loro di penetrare nei cavi elettrici. “Questo è qualcosa che accade estremamente raramente “, ha detto Schmidt. “Abbiamo stabilito procedure per tali situazioni, che includono anche una revisione con i nostri fornitori per garantire che ciò non accada di nuovo”, ha aggiunto. Un passeggero che ha vissuto l’incidente in prima persona, ha raccontando ai media che il topo era scappato dal recipiente del cibo che era stata aperta dalla donna seduta accanto a lui sul volo. Questo è il secondo incidente di viaggio legato ai roditori in una settimana. Un treno nel sud dell’Inghilterra, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha dovuto fermarsi a metà viaggio dopo che due scoiattoli erano saliti su una carrozza e uno… si era rifiutato di scendere.