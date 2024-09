Torre del Greco – Cedole librarie per le scuole secondarie di primo e secondo grado, ammesse 2838 domande

Cedole librarie per le scuole secondarie cittadine di primo e secondo grado: c’è un nuovo primato per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. È quello che viene fuori dopo il lavoro svolto in sinergia dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dagli uffici guidati dalla dirigente Luisa Sorrentino e dal funzionario Carlo Cristarelli.