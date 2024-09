Terzigno – Mancanze d’acqua per lavori programmati. Ecco quando

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di mercoledì 2 ottobre 2024, nelle seguenti zone di TERZIGNO:

CORSO ALESSANDRO VOLTA

CORSO ENRICO DE NICOLA

CORSO LEONARDO DA VINCI

CORSO LUIGI EINAUDI

VIA ARMANDO DIAZ

VIA AVINI

VIA BENEDETTO CROCE

VIA BENVENUTO CELLINI

VIA BIFULCHI

VIA BRUNELLESCHI

VIA CARLO ALBERTO

VIA DELLE ORCHIDEE

VIA DELLE VIGNE

VIA FIUME

VIA FRANCESCO BARACCA

VIA FRATELLI BANDIERA

VIA FRATELLI CERVI

VIA GALILEO GALILEI

VIA GIACOMO PUCCINI

VIA GIUGLIANI

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA IV NOVEMBRE

VIA LEONCAVALLO

VIA MARCO POLO

VIA MARTIRI D’UNGHERIA

VIA MIRANDA

VIA NAZARIO SAURO

VIA ROMA

VIA SANTA TERESA

VIA SANT’ANTONIO

VIA VECCHIA CAMPITELLI

VIA VICINALE PACICCHI

VIA VITTORIO GIORDANO

VIA ZABATTA

VIALE DEI GELSOMINI

VIALE LUIGI VANVITELLI

VICOLO STELLA

Tutte le relative traverse

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.