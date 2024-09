Cagliari – Napoli 0-4, le pagelle: Kvara sontuoso, Lukaku devastante. Meret saracinesca

MERET 7: tiene a galla il Napoli con almeno due miracoli, i legni poi fanno il resto. Saracinesca

RRAHMANI 6,5: ci mette sempre una pezza quando serve, tiene bene negli uno contro uno. Solido

BUONGIORNO 7: gara di grande concentrazione e sostanza. Guida la difesa con autorevolezza, cala il poker con un potente stacco di testa. Colosso

DI LORENZO 6,5: il Cagliari quando avanza è pericoloso ma lui riesce sempre ad accompagnare l’azione anche da braccetto difensivo. Sblocca il match con un tiro deviato. Fondamentale

SPINAZZOLA 6,5: qualche patema in fase difensiva non manca, ma quando spinge riesce quasi sempre ad arrivare sul fondo e a dare ampiezza alla manovra. Stantuffo (dal 64′ OLIVERA 6: garantisce corsa e fisicità, partecipa al dilagare degli azzurri. Risorsa)

LOBOTKA 6,5: dirige il traffico con la solita velocità di gamba e di pensiero. Si sacrifica anche in contenimento. Importante (dal 74′ GILMOUR s.v.)

ANGUISSA 6,5: ruba tanti palloni in mediana, si butta spesso in avanti per trovare fortuna in area avversaria. Dinamico

MAZZOCCHI 6: poco appariscente ma tanta grinta e impegno sull’out di destra. Soldatino

POLITANO 6,5: sempre nel vivo del gioco anche se trova poco la porta. Con la sua vivacità tiene in ansia la difesa sarda. Elettrico (dall’81’ NERES s.v.)

KVARA 7,5: si trova a meraviglia con Lukaku. Prima lo manda in porta ma il belga controlla male, poi si mette in proprio segnando il gol dello 0-2. Alla fine confeziona l’assist per il gol di Lukaku approfittando di un erroraccio di Scuffet. Sontuoso (dal 74′ MCTOMINAY s.v.)

LUKAKU 7,5: difficilissimo da tenere a bada per i centrali avversari. Due assist, un gol ed una prestazione che dimostra il peso specifico del giocatore. Osimhen è già un lontano ricordo per gli azzurri. Devastante (dall’81’ SIMEONE s.v.)