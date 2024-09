Sorrento – Turris: 0-0. Ancora una prova convincente dei corallini

Sorrento – Turris: 0-0. Ancora una prova convincente dei corallini

Secondo pari a reti inviolate per la Turris, che torna a Torre del Greco con un altro punto e tanta convinzione che si possa raggiungere l’obiettivo finale.

Due pareggi in due gare consecutive fuori casa fanno bene sperare in ottica salvezza.

La gara da parte degli uomini di Conte è molto attenta e nonostante un avvio insidioso, dove i padroni di casa si rendono pericolosi, poi la Turris prende le contromisure e inizia ad attaccare.

Nella seconda frazione molto più pericolosi i corallini, grazie soprattutto alla crescita di Trotta.

Primo tempo

Al 5′ Sorrento pericoloso. Panico ci prova su punizione da fuori area, la palla termina di poco alta sulla traversa.

Al 27′ Cuccurullo ci prova con un tiro insidioso, respinge Marcone.

Al 29′ Turris vicina al vantaggio. Casarini pesca con un lancio millimetrico Nocerino, il 17 corallino fa una sponda per Onofrietti che calcia, ma trova una grande risposta del portiere di casa.

Al 42′ ancora corallini pericolosi con Onofrietti che calcia, ma Del Sorbo para.

Secondo tempo

Al 47′ Turris vicina al gol. Trotta calcia di contro balzo da centrocampo e per poco non beffa l’estremo difensore avversario.

Al 70′ occasione Turris. Trotta riceve un cross splendido da Pugliese, ma manda fuori di poco.

Al 90′ ancora corallini pericolosi. Tannor serve Trotta, ma l’attaccante corallino spedisce alto.