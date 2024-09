Casertana – Turris – 0-0- Pari con rammarico, il derby finisce a reti inviolate

Finisce in pari il derby tra Casertana e Turris.

Primo tempo ad alti ritmi da entrambe le parti con le squadre che si rendono pericolose.

Seconda frazione dove calano i ritmi e stentano ad arrivare le azioni.

Veniamo alla cronaca:

Primo tempo

Al 9′ ripartenza bruciante dei padroni di casa dopo la prima azione offensiva dei corallini, culminata con un tiro di Satriano dall’interno dell’area di rigore che però termina fuori bersaglio.

Al 16′ Pugliese colpisce di testa in piena area su sviluppi di punizione, ma non riesce ad angolare troppo il pallone.

Al 45′ Sugli sviluppi di un corner, Esempio viene dimenticato in area ma il centrale biancorosso non trova lo specchio della porta.

Secondo tempo

Al 47′ Paglino ci prova da posizione defilata: palla alta sulla traversa.

Al 61′ cross di Giannone per Scaccabarozzi, che però non riesce a servire Trotta ad un passo dalla porta.

Al 93′ occasione Casertana. Falasca ci prova direttamente su punizione da fuori area e costringe Marcone alla deviazione in corner.