Turris – Latina: 2-0. Le parole di Conte: “Abbiamo dei giocatori forti, è un piacere vederli allenarsi.”

Sulla partita: “Non abbiamo passato un bel periodo. Aldilà della vittoria, oggi credo sia stato lo spirito, la voglia, si respirava un’aria frizzante, non avevo dubbi che avremmo fatto la prestazione, ce lo meritiamo tutti, da lunedì prepareremo la prossima partita.

Sul campionato e su Giannone: “Sarà in salita il campionato, affronteremo squadre più preparate di noi, ciò non significa che bisogna perdere. Partiamo da alcune basi importanti. Non mi piace parlare di vecchia guardia. È un gruppo di ragazzi che si è messo a disposizione. Non è stata una vigilia normale, però i ragazzi si sono allenati con uno spirito incredibile.

Su Onofrietti: “Abbiamo dei giocatori forti, di conseguenza è un piacere vederli allenarsi. Siamo una buona squadra.”

Sull’entusiasmo: “Ci deve essere sempre, poi puoi perdere, ma se manca voglia, spirito, entusiasmo, la sconfitta non la accetto, se non mancano queste cose, la sconfitta la accetto in maniera diversa.”