Torre del Greco- Domenica 22 settembre parte la seconda edizione di ArtTorre

Sette serate a Villa Macrina per un totale di 17 associazioni protagoniste

Diciassette associazioni protagoniste per sette serate comprese tra domenica 22 settembre e venerdì 11 ottobre, che prevede spettacoli di teatro, musica e danza, con la partecipazione anche di bambini e diversamente abili nella sezione denominata “Semi di gioia”. È tutto pronto a Villa Macrina per accogliere le rappresentazioni relative alla seconda edizione di ArtTorre, la rassegna che torna dopo i lusinghieri risultati dello scorso anno. “Siamo felice di riproporre una rassegna che tanto successo ha ottenuto lo scorso anno – afferma il sindaco Luigi Mennella – La location scelta, Villa Macrina, rappresenta da un lato una continuità rispetto a quanto proposto nel 2023 e, dall’altro, la conferma delle intenzioni dell’amministrazione comunale di abbracciare più parti della città nell’ambito dell’ampia programmazione culturale studiata dall’ente”.

L’ingresso per ogni singolo spettacolo è gratuito e senza obbligo di prenotazione: “L a rassegna di quest’anno – afferma il direttore artistico Gigi Di Luca – ha l’obiettivo di continuare a dare spazio ad associazioni artistiche e culturali locali, ma soprattutto creare opportunità di confronto tra loro e di crescita collettiva. Il programma, infatti, prevede l’esibizione di più associazioni nella stessa serata, con un’alternanza artistica tematica per un pubblico ampio e trasversale. Le serate tematiche sono dedicate, per il teatro, ad Eduardo De Filippo e a Raffaele Viviani; per la musica alla canzone napoletana e alla musica classica e da film; per la danza al tema dei quattro elementi, mentre una sezione particolare è stata destinata ai bambini ed ai diversamente abili”.