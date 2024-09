New York – Il Ministro Tajani incontra gli omologhi di Armenia e Azerbaigian

A margine della Settimana di Alto Livello della 79ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha incontrato i Ministri degli Esteri dell’Armenia, Ararat Mirzoyan, e dell’Azerbaigian, Jeyhun Bayramov.

“Seguiamo con la massima attenzione gli sviluppi nel Caucaso Meridionale, regione strategica per il nostro Paese e per l’intera Europa. L’Italia è in prima linea per facilitare il raggiungimento di un’intesa di pace globale tra Jerevan e Baku” ha dichiarato il Ministro Antonio Tajani.

Il Vice Presidente del Consiglio ha altresì ricordato “l’importante ruolo che l’Unione Europea può giocare per una mediazione nel processo negoziale e per una soluzione stabile e sostenibile”.