Juventus – Napoli 0-0, le pagelle: McTominay che impatto! Male Lukaku

MERET s.v.: esce per infortunio, mai impegnato (dal 36′ CAPRILE 6: esordisce in una gara importante, non viene impensierito più di tanto. Tranquillo)

DI LORENZO 6,5: tiene bene un cliente scomodo come Yildiz, torna nella sua posizione naturale e da terzino spinge come il suo solito. Martello

BUONGIORNO 6,5: solita gara di sostanza e intelligenza tattica. Dalle sue parti non si passa. Colonna

RRAHMANI 6,5: pulito e tempestivo nelle chiusure, ci mette sempre una pezza quando serve. Prezioso

OLIVERA 6: bene in fase difensiva, si vede poco in sovrapposizione. Nel complesso regge bene la pressione avversaria. Prudente

ANGUISSA 6,5: interpreta bene entrambe le fasi di gioco, garantisce sostanza e dinamismo in mediana. Colosso

LOBOTKA 6: non ha molti spazi per cucire gioco ma comunque non sbaglia mai un appoggio. Si sacrifica anche in contenimento. Coraggioso (dall’87’ GILMOUR s.v.)

MCTOMINAY 7: all’esordio dal primo minuto fa vedere subito di che pasta è fatto. Tante giocate di qualità, impegna Di Gregorio da fuori. Subito imprescindibile. Crack

POLITANO 6,5: festeggia le 200 presenze in azzurro con una gara ad alta intensità. Vicino alla rete su punizione, con le sue sgroppate crea sempre scompiglio. Imprendibile (dal 72′ NERES 6,5: anche se non trova l’assist vincente l’impatto sul match è sempre ottimo. Serpentine e accelerazioni che mandano in tilt il diretto marcatore. Sgusciante)

LUKAKU 5: Bremer gli mette la museruola e non gli fa mai vedere la porta. Fatica a dialogare con i compagni, mai pericoloso. Bloccato (dal 72′ SIMEONE 5,5: prova a sorprendere Di Gregorio dalla lunga distanza, anche lui sbatte su Bremer. Frenato)

KVARA 5,5: poche volte riesce a saltare l’uomo, viene marcato bene finendo per sbattere sul muro bianconero. Imbottigliato (dal 72′ FOLORUNSHO 6: ci mette impegno anche se non manca qualche sbavatura. Volitivo)