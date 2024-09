Turris – Avellino: 0-0. Terzo pari consecutivo per i corallini

Terzo pari per la Turris che continua a fare punti, ma non riesce a trovare la vittoria. Ancora un ottima fase difensiva, con poche occasioni subite, ma fase offensiva con margini di miglioramento, nonostante due ghiotte occasione avute nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo, invece, la Turris non riesce a creare nulla, tranne una punizione all’ultimo minuto calciata da Casarini.

Primo tempo

Al 7′ super occasione per l’Avellino con Daishawn che riceve in profondità, si trova a tu per tu col portiere, ma Marcone compie un miracolo e salva il risultato.

Al 23′ se lo divora la Turris con Nocerino che riceve da una punizione dalla destra, ma di testa manda alto.

Al 26′ è ancora Nocerino pericoloso per la Turris. Entra in area, salta due difensori con una finta, calcia, Iannarilli però compie un grande intervento e manda in angolo.

Secondo tempo

Al 60′ occasionissima Avellino. Cross al centro per Redan che colpisce di testa, Marcone salva il risultato.

Al 83′ l’Avellino sfiora il vantaggio. Mischia in area, il pallone arriva a Vano che di testa a porta vuota spedisce fuori.

Al 91′ punizione dal limite per la Turris, calcia Casarini, Iannarilli manda in angolo.