Torre del Greco – Il Forum dei Giovani presenta la due giorni dedicata al Mercatino del Libro

Annunciata la due giorni dedicata al “Mercatino del Libro”, progetto organizzato dal Forum dei Giovani di Torre del Greco. Nelle giornate di venerdì 27 settembre e sabato 28 settembre, presso la sala conferenze del complesso “Santissima Trinità”, dalle ore 12 alle ore 18, gli studenti degli istituti superiori di primo e secondo grado del territorio avranno la possibilità di scambiare, vendere o acquistare libri di testo usati. Potranno partecipare anche i genitori con figli a carico frequentanti le scuole medie e superiori. Gli utenti potranno dunque recarsi al Mercatino nel tentativo di vendere o acquistare libri di testo per l’anno scolastico 2024-2025. Un’occasione, dunque, per creare un risparmio in vista della spesa necessaria all’acquisto dei testi. Un’opportunità per gli studenti, garantita dal Forum dei Giovani, di ottenere i volumi a prezzi più accessibili, promuovendo, al contempo, il riutilizzo e la condivisione di risorse. L’utente potrà gestire le proprie trattative nella più totale autonomia. Presente anche uno stand informativo della consulta giovanile locale. I partecipanti potranno quindi entrare in contatto con i consiglieri del Forum per chiedere informazioni e conoscere le attività dell’organo. Un modo per creare una connessione diretta con gli studenti dei vari istituti del territorio di Torre del Greco. Alla sua quarta edizione, il “Mercatino del Libro” rappresenta un’occasione di ritrovo e socializzazione concepita dal Forum dei Giovani già da diversi anni. <<Negli ultimi anni, rispetto al 2023, si è evidenziato un aumento del materiale scolastico del 6,6%, quasi €600 a studente. Il Mercatino si propone come soluzione pratica e sostenibile per andare incontro alle famiglie e favorire una cultura del riuso. Siamo molto felici che l’amministrazione ci abbia dato la possibilità di portare avanti. Incentiviamo il riutilizzo creativo di materiali, riducendo gli sprechi e offrendo soluzioni innovative che abbiano un impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità>> – spiegano i coordinatori del progetto Alessandro Miele e Luigi Pasqua. <<Portiamo avanti questa tradizione, arrivata alla sua quarta edizione. Un’occasione importante per ritrovare i giovani studenti delle scuole medie e superiori del territorio e avvicinarli alla nostra realtà. L’ex orfanotrofio “Santissima Trinita’” ci garantisce una soluzione ottimale anche in caso di condizioni meteo avverse>> – dichiara l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani.