Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di cinque funzionari-area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, specialista in attività amministrative e contabili. È quello diramato dal Comune di Torre del Greco e pubblicato nella sezione Urp Informa del sito dell’ente ( www.comune.torredelgreco.na.it ). Partite lunedì 23 settembre, le candidature sono aperte fino al prossimo 8 ottobre. Le modalità sono contenute nell’avviso firmato dalla dirigente del settore Risorse Umane, Luisa Sorrentino, che stabilisce i requisiti necessari. Tra questi figurano, solo a titolo di esempio, “avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno in una delle amministrazioni pubbliche; essere inquadrati nell’area corrispondente del comparto delle funzioni locali e profilo professionale corrispondente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quelli oggetto della procedura”.