Traffico di droga, riciclaggio ed armi: 24 arresti tra Italia e Spagna

I poliziotti della Squadra mobile di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 persone (17 destinatari di misura custodiale in carcere e sette della misura degli arresti domiciliari) per associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga.

Ad alcuni degli indagati è stato contestato anche il reato di riciclaggio di denaro.

Le indagini, iniziate nel 2021, hanno permesso di individuare diverse cellule criminali, operanti sia nella provincia di Milano che in quella di Novara e Monza – Brianza.

A Limbiate (Monza-Brianza) il traffico di cocaina, hashish e marijuana, era gestito da un’associazione, al cui vertice c’era un uomo di 35 anni, che oltre a fornire droga nelle piazze di spaccio brianzole aveva collegamenti anche con quelle romane e palermitane.

A Turbigo e Magenta, province milanesi, il monopolio del mercato della droga era gestito da remoto da due persone, padre e figlio, da anni rifugiatisi a Malaga in Spagna da dove coordinavano le attività di compravendita della sostanza stupefacente in Italia.

Proprio in Spagna sono stati individuati e arrestati dai poliziotti iberici grazie alla collaborazione degli agenti della Direzione centrale dei servizi antidroga, del Servizio centrale operativo, attraverso la Divisione sirene del Servizio cooperazione internazionale di Polizia.

I due arrestati, per movimentare il denaro dalla Spagna all’Italia. si sono serviti di alcuni cittadini cinesi che utilizzavano il metodo “hawala”, un sistema di trasferimento di denaro informale che si basa sulla fiducia in cui un mediatore si impegna a consegnare la somma pattuita che verrà poi restituita dal cliente con un piccolo sovrapprezzo, ottenendo in cambio commissioni pari ad 1,5% del denaro fraudolentemente trasferito (oltre 1 milione e 400mila euro solo nel periodo maggio – ottobre 2021).

Gli investigatori, a seguito di un sequestro di 440 chili di droga nel settembre 2021 a Vimercate (Monza-Brianza) hanno individuato un’ulteriore cellula criminale, attiva nel traffico di hashish proveniente dalla Spagna con a capo un uomo residente in Brianza.

Il gruppo in oggetto, sempre nel 2021, è stato protagonista di traffico di armi acquistate ed importate dall’area dell’ex Jugoslavia, a seguito del quale, è stata arrestata una persona trovata in possesso cinque kalashnikov ak47, silenziatori, quattro pistole semiautomatiche, sei granate ed oltre 800 munizioni di vario calibro.

Complessivamente, nel corso dell’indagine, oltre alle esecuzioni odierne sono state arrestate 26 persone in flagranza di reato, e sequestrati, oltre alle armi e munizioni sopra menzionate, 15,5 chili di cocaina, 457 chili di hashish, 90 chili e 150 piante di marijuana, oltre a 100 mila euro in contanti.