Roma – Ricercata in tutta Europa per frode da 60 milioni di euro, arrestata 42enne

Faceva parte di un’organizzazione criminale specializzata in frodi messe a segno in diversi paesi europei la donna di 42 anni arrestata a Roma in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità del Lussemburgo.

La latitante è stata rintracciata grazie alla collaborazione delle autorità lussemburghesi, del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) e della Squadra mobile di Roma.

La donna era ricercata per i reati di falsificazione di documenti pubblici autentici, frode, partecipazione ad associazione per delinquere e riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali.

L’indagine ha evidenziato come la ricercata fosse alle dirette dipendenze dei vertici dell’organizzazione anche per l’importanza della sua figura all’interno del gruppo criminale.

In particolare, il suo compito era quello di falsificare la documentazione contabile e societaria necessaria a ripulire il denaro proveniente dalla maxi frode realizzata e che ha provocato un danno complessivo che ammonta ad oltre 60 milioni di euro.

Gli investigatori sono risaliti alla costituzione fittizia di tre società, una delle quali con sede in Italia, utilizzate come schermo per operazioni economico-finanziarie sviluppate su scala internazionale.

La donna è stata rintracciata in un appartamento nel quartiere residenziale tra le vie Trionfale e Pineta Sacchetti.