Roma – Fermato su un treno con 140mila euro in contanti

È stato denunciato per ricettazione l’uomo fermato dagli agenti della Polizia ferroviaria di Roma Termini che durante un controllo a bordo di un treno di alta velocità, trasportava 140 mila euro in contanti.

L’uomo portava con sé un grosso borsone che aveva attirato l’attenzione dei due agenti e ha cominciato a manifestare una certa agitazione tanto che hanno proceduto al controllo chiedendogli i documenti.

L’uomo vistosamente nervoso ha aperto il borsone e i poliziotti hanno scoperto il denaro in contanti e lo hanno accompagnato negli uffici del compartimento Lazio per ulteriori accertamenti.

La somma trasportata nello zaino era di circa 140 mila euro, in diversi tagli di banconote custodite in buste di plastica.

L’uomo a cui veniva richiesto un chiarimento in merito al possesso di tanto denaro non riusciva a fornire alcuna plausibile giustificazione a riguardo pertanto è stato denunciato.