Torre del Greco – Una panchina rossa per ricordare Titti Marruocco

Una panchina rossa per ricordare Titti Marruocco, la donna originaria di Torre del Greco uccisa dall’ex marito a Cerreto d’Esi (Ancona) lo scorso ottobre.

E’ quella che verrà installata domani, giovedì 21 dicembre, alle ore 10.30 in via Falanga, a ridosso della zona che si trova alle spalle della basilica di Santa Croce, dal sindaco Luigi Mennella e dalla delegata alle pari opportunità in consiglio comunale, Iolanda Mennella. All’atto del taglio del nastro, la panchina sarà benedetta dal parroco della basilica, don Giosuè Lombardo.

Alla cerimonia parteciperanno tra gli altri anche la presidente dell’associazione “Solo donne Rosanna”, Lella Fuoco, e l’amica del cuore di Titti Marruocco, Stefania Nape, oltre a due classi dell’istituto comprensivo De Nicola-Sasso in rappresentanza del mondo della scuola.