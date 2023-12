Torre del Greco-Tutti pazzi per il Villaggio di Natale: 7.000 presenze in due settimane

Tutti pazzi per il Villaggio di Natale promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e realizzato dalla Bestway Animation all’interno della rinnovata villa comunale di corso Vittorio Emanuele.A due settimane dal taglio del nastro, numeri-record per la principale attrazione delle festività di fine anno a Torre del Greco: già settemila – in larga parte bambini con famiglie – gli accessi registrati dagli organizzatori per ammirare gli spettacoli di animazione portati in scena sul palco allestito in villa comunale o per gustare i prodotti dei dieci punti-food presenti tra i viali del parco pubblico.Grande successo, inoltre, per le due principali attrazioni del Villaggio di Natale: già duemila i ticket staccati per la pista di pattinaggio e ottocento i «viaggiatori» sul trenino animato da Babbo Natale, il Grinch e gli Elfi della feste. E le sorprese per bambini e famiglie proseguiranno durante il fine settimana, con nuovi spettacoli e laboratori (gratuiti) per i piccini.Nel fine settimana, intanto, previsti altri due appuntamenti del cartellone di eventi «Aria di Festa» allestito dall’ufficio cultura guidato dal dirigente Gennaro Russo. Domani , venerdì 21 dicembre, ore 19, l’orchestra Artemus porterà in scena – all’interno del santuario del Buon Consiglio di Leopardi – il concerto di Natale: lo spettacolo proporrà i più grandi successi musicali dedicati al Natale in un evento che vedrà protagonista l’orchestra in versione pop-sinfonica. Il programma spazierà dai tradizionali canti di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, come “Tu scendi dalle Stelle” fino ai grandi successi pop come “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey per accompagnare il pubblico alla magia del Santo Natale.Sabato 23 dicembre, alle ore 20, Elvis & friend presenteranno – all’interno della villa comunale – lo spettacolo Rock & Rolls tribute per gli amanti della musica rock in versione natalizia.