Torre del Greco – Un concerto dedicato al ricordo di Fabrizio De Andrè

Il prossimo 19 gennaio si terrà un concerto dedicato al ricordo di Fabrizio De André in occasione del 25° anniversario della sua scomparsa (11 gennaio 1999).

A curare la serata sarà il giovane cantautore torrese Simone Pagano, che già in passato è stato protagonista di questo spettacolo, ormai diventato appuntamento annuale fisso, dato il successo delle precedenti edizioni.

Il live si terrà alle ore 21:00 presso LaBelle EpoqueCafè, in Viale Europa, 40 a Torre del Greco, che già ha ospitato le edizioni del 2019 e del 2022 di questo spettacolo. L’ingresso è gratuito.

Data la cifra tonda, il 25enne cantautore, Premio CET Scuola Autori Mogol 2018, ha deciso di rivoluzionare completamente il format rispetto alle precedenti edizioni: dopo il primo tempo interamente eseguito da lui, seguirà la seconda parte in cui interverranno numerosi artisti locali come ospiti, che cureranno il resto della serata, incarnando il metodo di lavoro di De André, che era sempre incentrato sulla collaborazione e sulla condivisione.

In scaletta, come sempre, oltre ad alcune hits irrinunciabili, vi saranno anche alcune canzoni meno conosciute, durante il cui ascolto sarà possibile riscoprire alcune perle nascoste del repertorio di De André.

Ad accompagnare strumentalmente Simone Pagano ci sarà Giovanni Castelli, altro artista torrese che da tempo ormai si esibisce nei locali della provincia di Napoli.

“Lo scopo della serata” – spiega Pagano – “è di incentivare ancora una volta il ricordo dell’indimenticabile cantautore genovese, che è stato un artista seminale per chiunque componga canzoni e che oggi , in tempi in cui la mediocrità è spacciata per eccellenza, ancora ci ricorda di seguire l’impegno fino a toccare la bellezza”.