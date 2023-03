Torre del Greco – Ufficializzato il sostegno del circolo PER al candidato a sindaco Luigi Mennella

Di seguito condividiamo la dichiarazione con la quale il circolo PER di Torre del Greco annuncia la sottoscrizione dell’accordo di coalizione con cui viene ufficializzato il sostegno al candidato a sindaco Luigi Mennella:

Dichiarazione della Prof.ssa Pina Di Donna, coordinatrice del circolo “PER” a Torre del Greco:

Riteniamo che la nostra città in questo momento abbia bisogno di un governo comunale costituito da forze politiche, anche diverse tra loro, che sappiano mettere da parte ogni divisione. Perciò, siamo consapevoli che abbiamo il dovere di dialogare con quelle che condividono almeno la parte essenziale dei nostri obiettivi di fondo.

Per questo motivo abbiamo deciso di appoggiare la candidatura a sindaco di Luigi Mennella.

Siamo coscienti della nostra peculiarità in quanto costituiamo un unicum tra tutte le forze in campo oggi a Torre del Greco, una diversità dettata dalle nostre storie personali, storie più che decennali di servizio gratuito agli altri. E’ nei nostri percorsi associativi che tre anni fa è maturata la scelta dell’impegno politico attivo per il bene comune, per operare e incidere davvero nelle istituzioni.

Ci impegniamo a condividere il programma della coalizione che sostiene il candidato sindaco Mennella al fine di fare fronte ai bisogni e alle emergenze della città, a partire dallo sviluppo del nostro potenziale turistico e da una corretta gestione dei rifiuti.

L’identità della nostra rete politica ci fa avere a cuore tutte le persone della comunità cittadina a cominciare dalle esigenze di chi è rimasto più indietro e dall’aiuto alle fasce deboli.

Chiediamo, pertanto, un impegno forte del candidato sindaco Mennella e della coalizione a realizzare i seguenti punti:

· Sostegno concreto alle famiglie e a tutte le persone che la compongono: servizi per gli anziani, sostegno al lavoro delle donne con bambini piccoli, servizi per l’infanzia a partire dalla creazione di asili nido comunali, promozione e sostegno del tempo pieno a scuola. Attenta valutazione dell’utilizzo del “fattore famiglia” come criterio aggiuntivo nel calcolo delle imposte comunali e, in particolare, nella TARI.

· Contrasto alla povertà secondo la logica della promozione umana (lavoro, integrazione, lotta alla dispersione scolastica) e attenzione prioritaria a tutte le situazioni di fragilità, a partire dalla disabilità.

· Politiche giovanili strutturate, con priorità alla creazione di luoghi diffusi di aggregazione attrezzati in modo innovativo, dove i giovani possano socializzare attraverso un programma di iniziative sportive e culturali a loro misura; attivazione di servizi specifici per i giovani, a partire da un centro informa-giovani altamente qualificato per l’informazione, l’orientamento, la consulenza e l’accompagnamento alle opportunità di formazione, mobilità, lavoro a livello locale, nazionale ed europeo.

· Lotta alla povertà educativa attraverso la realizzazione nella nostra città di un Patto educativo, alla luce del Patto che vede la Città Metropolitana, la Chiesa di Napoli e il terzo settore impegnati insieme a partire dal 2022: riteniamo necessario che l’amministrazione metta in rete tutti i soggetti in prima linea in ambito educativo, per progettare e realizzare insieme le azioni e i percorsi atti a combattere la povertà educativa.

· Spazi istituzionalizzati di partecipazione, in particolare: costituzione di una Consulta del Terzo settore, delle associazioni e delle parrocchie; implementazione della già esistente Consulta per l’ambiente. Per l’amministrazione questi organismi costituiscono canali di ascolto e conoscenza dei reali bisogni della comunità cittadina e un patrimonio di competenze ed esperienze utili all’orientamento delle scelte politiche.

· Progetti di recupero e utilizzo di beni comunali, in collaborazione con i cittadini, come adozione di aree verdi, orti sociali comunali, comunità energetiche rinnovabili, spazi ludico-ricreativi per le varie età.

In generale, chiediamo che tutto quello che riguarda le politiche sociali (giovani, famiglie, anziani, fragilità, educazione) sia oggetto di una programmazione integrata e trasversale ai vari ambiti del governo cittadino, sempre nella cornice più ampia della sostenibilità ambientale, dell’innovazione, della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, del recupero di identità culturale e senso di appartenenza alla nostra comunità torrese.

Dichiarazione del candidato sindaco Avv. Luigi Mennella

Ho voluto fortemente la presenza di PER all’interno della mia coalizione, in quanto sono convinto che questa presenza debba avere un ruolo di rilievo nel governo futuro della città. Faccio mie le proposte programmatiche avanzate da PER. Sui temi che definiscono la sua identità politica, PER avrà molto da dire e da fare. Vogliamo governare dieci anni: sappiamo che le professionalità, le competenze, le passioni che questa rete esprime saranno un valore aggiunto prezioso e da valorizzare nel governo della città.