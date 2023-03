Ercolano – Buonajuto :‘La nostra democrazia consente alle donne di provarci e realizzare i propri sogni’

Ercolano – Buonajuto :‘La nostra democrazia consente alle donne di provarci e realizzare i propri sogni’

“In Italia i tempi sono maturi, per smontare la retorica alla quale ci siamo abituati l’8 marzo. La nostra democrazia consente alle donne di provarci e realizzare i propri sogni. Io mi auguro che mia figlia abbia come esempio Giorgia Meloni che con la sua determinazione è riuscita a diventare Premier, nonostante io non ne condivida le idee politiche, abbia come esempio Margherita Cassano che è diventato il primo presidente della Corte di Cassazione. Non rassegniamoci ai luoghi comuni a causa dei quali sembra che nulla si possa fare. In questo Paese, se hai competenze e se studi, tutti i sogni possono realizzarsi” – è quanto ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci, nell’ambito dell’iniziativa “Le Danzatrici di Ercolano” durante la quale è stato presentato il restauro delle statue rinvenute a Villa dei Papiri.