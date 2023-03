Torre del Greco – Terzo Polo e Patto dei Moderati proseguono uniti il percorso in continuità con il progetto centrista

In seguito ad un incontro tenutosi ieri sera presso la sede per il coordinamento di Azione-Italia Viva di via Circumvallazione, i componenti del Terzo Polo Torre del Greco e del Patto dei Moderati proseguono uniti il percorso in continuità con il progetto centrista intrapreso. Pertanto resta in piedi e non si frantuma affatto questa coalizione moderata di cui fanno parte Azione- Italia Viva, Ci vuole coraggio, Dai, Libertà e lavoro, Un’altra storia ed alla quale si è aggregata, da pochi giorni, la lista civica Idea Nuova, composta da tutti cittadini alla loro prima esperienza politica fortemente motivati a dare un contributo alla missione di questo tavolo di centro.

I componenti di tale coalizione, pur avendo provato ad esprimere un proprio candidato Sindaco autonomo rispetto ai tre già propostisi – tentativo a cui ha partecipato anche la lista civica “Insieme per la città” allontanatasi dopo la comune decisione di non voler proporre una candidatura alternativa – ed, al solo fine di non essere ulteriormente divisivi e di provare a dare un governo stabile ed autorevole alla nostra città, nei prossimi giorni cercheranno di verificare quale degli schieramenti già esistenti in campo sia quello in grado di garantire il perseguimento dei propri punti programmatici, senza sacrificare in alcun modo l’animo coraggiosamente riformista che questo tavolo esprime e rivendica convintamente.

Il tratto distintivo delle liste appartenenti a questa coalizione non sarà mai la guerra contro nessuno, sarà solo la voglia di conquistare il consenso di quei tanti elettori di centro che cercano una politica moderata nella forma e nei toni, competente e capace di occuparsi dei problemi quotidiani risolvendoli e non caratterizzata solo da slogan privi di contenuti.

Rosario Rivieccio, Luisa Liguoro, Nicola Gallo, Daniele Capillo, Antonio Borrelli, Antonio Vitiello e Salvatore Antifono