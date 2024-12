Torre del Greco – Partita seconda edizione del premio dedicato a Giovanni Guarino

Per il secondo anno consecutivo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha inteso ricordare Giovanni Guarino, il ragazzo di nemmeno 18 anni ucciso a coltellate la sera del 10 aprile 2022 all’esterno di un’area adibita a luna park nel quartiere Leopardi. Lo farà attraverso le scuole, nell’ambito del concorso “Legalità è… cura della città” riservato proprio ai ragazzi che frequentano gli istituti cittadini.

L’idea nasce da una delibera di giunta presentata nei giorni scorsi dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dall’ufficio guidato dalla dirigente Luisa Sorrentino. L’obiettivo dichiarato è, come si legge in una lettera di presentazione inviata ai dirigenti delle scuole torresi, promuovere tra gli studenti “il senso civico e la cultura della legalità, viste le diverse iniziative territoriali già realizzate nel corso di questi anni, tese a sensibilizzare i giovani su questa tematica di grande rilevanza sociale”.

Nell’ambito delle attività legate al concorso, fino al 16 dicembre gli studenti di ciascun istituto coinvolto, grazie all’impegno dell’associazione Eco Culturale, potranno partecipare ad una lezione didattica della durata di due ore, lezione durante la quale sarà programmato un percorso di affiancamento all’elaborazione della proposta progettuale (un disegno) oggetto del bando di concorso.

Il prossimo anno, come già avvenuto nel 2024, sarà programmata una giornata di premiazione degli elaborati presentati, durante la quale saranno anche resi noti altri impegni che l’amministrazione, insieme all’associazione Eco Culturale e con la collaborazione degli studenti che parteciperanno al concorso, intende portare avanti per la valorizzazione e la salvaguardia degli spazi interni ed esterni delle scuole di Torre del Greco.