Torre del Greco – Nuovi orari di apertura al pubblico per gli uffici comunali

Con decreto sindacale n. 44 del 22 luglio, vengono determinati i nuovi orari per gli uffici comunali aperti al pubblico del Comune di Torre del Greco. La modifica si è resa necessaria, si legge, “a causa della carenza di personale e per razionalizzare gli ingressi data l’emergenza Coronavirus in atto”. Di seguito i nuovi orari:

A partire da lunedì 27 luglio:

ANAGRAFE

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30

UFFICIO MATRIMONI

martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:30

UFFICI PROTOCOLLO – NOTIFICHE – ALBO PRETORIO – ARCHIVIO

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9:00 alle 13:00 lunedì e venerdì anche dalle 14:15 alle 15:15.