Torre del Greco – Progettazione e gestione dei volontari del Servizio Civile, pubblicato il bando

Il Comune di Torre del Greco intende accreditarsi all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, istituito dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ‘’Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106’. Ai sensi dell’art, 11 del D.Lgs n. 40/2017, possono iscriversi all’Albo del Servizio Civile Universale degli Enti pubblici e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gli enti privati senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64. Con la circolare 3 agosto 2017 recante ‘’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale.

Norme e requisiti per l’iscrizione’, il Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha disciplinato le modalità di iscrizione all’albo degli enti di servizio civile universale; ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono presentare programmi di interventi e progetti di servizio civile gli enti in possesso dei requisiti previsti al medesimo articolo 3 ed iscritti all’albo di servizio civile universale, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40; L’attuale normativa in materia ha mutato i requisiti per l’iscrizione al relativo albo con particolare riferimento alle figure ed ai sistemi attuativi.

Il presente Avviso è volto a raccogliere manifestazioni d’interesse da organismi privati, senza scopo di lucro e con esperienza almeno triennale in attività di accreditamento, progettazione e gestione dei volontari nell’ambito del Servizio Civile volontario. È intenzione dell’Ente procedere alla stipula di una convenzione della durata di almeno cinque anni, eventualmente rinnovabili, con un Ente di Accoglienza (detto anche Ente Padre) che accrediti sedi del Comune di Torre del Greco ed altri Comuni che decidono di stipulare apposite intese con il Comune di Torre del Greco per l’avvio di progetti di servizio civile universale ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti iscritti accreditati o accreditandi secondo quanto previsto dalla legge 6/3/2001 n.64: A) in possesso dei seguenti requisiti, alla data di pubblicazione del presente avviso:

– Insussistenza di condizioni ostative all’affidamenti di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

– Insussistenza di condizioni di conflitto di interesse rispetto all’attività oggetto dell’affidamento;

– Accreditamento all’Albo Regionale/Nazionale;

– Regolarità contributiva (DURC); Il possesso dell’esperienza è da comprovare con l’allegazione dell’elenco dei destinatari pubblici o privati e dei principali servizi prestati per almeno tre anni in favore di essi. I soggetti candidati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse riferita alla gestione complessiva dei progetti e dei volontari.

Non sono ammesse manifestazioni/offerte recanti condizioni difformi dal presente Avviso, parziali, condizionate e/o con riserva, espresse in modo indeterminato, non complete o non compilate correttamente. In caso di discordanza tra il prezzo/importo indicato in cifre e quello indicato in lettere è valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune.

TERMINI DI PRESENTAZIONE Tutti i soggetti privati senza scopo di lucro, anche in forma associativa, di cui all’art. 3 della legge 64/2001 e all’art. 11 del DLgs 40/2017, in possesso di esperienza in materia almeno triennale, che intendono proporsi per fornire a questo Ente il servizio di accreditamento, progettazione e gestione di progetti di Servizio civile universale possono manifestare interesse inviando la documentazione comprendente una istanza di partecipazione redatta in carta libera contenente tutti gli elementi richiesti dal presente avviso, pena la non ammissibilità dell’istanza.

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 14/08/2020. La documentazione, indicante il mittente, mail, pec e l’oggetto del presente avviso, se consegnata a mano in busta chiusa, dovrà essere debitamente sigillata. La citata documentazione deve essere spedita per posta, a mezzo di raccomandata a.r., posta celere o corriere o presentato a mano c/o l’ufficio protocollo o trasmessa a mezzo pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it.

Il recapito della documentazione resta a totale carico del soggetto partecipante. Ove per qualsiasi ragione la documentazione non giungesse a destinazione in tempo utile, la stessa verrà aperta e resterà a disposizione del mittente che potrà ritirarla presso l’ufficio Segreteria Generale. Si precisa che farà fede la data di arrivo del protocollo e non la data del timbro postale di spedizione. Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana. Con la presentazione della manifestazione/offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute all’Avviso. L’istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere l’indicazione dettagliata del mittente, comprensiva di numero di telefono e PEC.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

a) Progetto organizzativo in cui indicare le modalità di svolgimento delle attività per il quinquennio, indicando anche le professionalità dedicate, con relativi curriculum vitae;

b) Nel caso di associazioni, atto costitutivo e statuto dal cui oggetto si evinca la possibilità per l’ente di effettuare prestazioni in conformità a quelle presentate nel progetto;

c) Nel caso di società cooperative e imprese sociali, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’oggetto del servizio;

d) Documento del legale rappresentante in corso di validità;

e) Curriculum associativo da cui emerga esperienza almeno triennale in materia;

CORRISPETTIVO Non saranno riconosciuti al soggetto aggiudicatario costi per l’accreditamento delle sedi del Comune di Torre del Greco (o altri Comuni). Solo a seguito dell’eventuale ed effettivo avvio dei progetti da approvare con successivo atto e della conseguente entrata in servizio dei volontari sarà riconosciuta una somma massima annua di euro 800,00 (iva inclusa) a volontario a fronte di attività di gestione, formazione e monitoraggio dei progetti per l’intero periodo progettuale. L’aggiudicatario riceverà, eventualmente, e per ogni singolo volontario che abbia preso effettivo servizio presso l’Ente, la somma offerta in risposta alla presente manifestazione di interesse. Tale somma resterà fissa ed invariabile per l’intera durata della convenzione. È in ogni caso esclusiva facoltà del Comune di Torre del Greco attivare le progettazioni e stabilire il numero di volontari da richiedere, volta per volta, all’Ufficio Nazionale Servizio Civile. Nel caso in cui il Comune decida di non avvalersi di tale facoltà nulla sarà dovuto al soggetto eventualmente convenzionato.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, l’ufficio procedente non riuscisse ad ottenere il riconoscimento in bilancio della somma necessaria da impegnare per l’avvio delle progettazioni, nulla sarà dovuto al soggetto individuato.

VALUTAZIONE ED AFFIDAMENTO Tra le candidature pervenute, sarà individuato da una commissione appositamente nominata il soggetto con cui stipulare una convenzione ai fini dell’accreditamento, della progettazione e della gestione di progetti nell’ambito del servizio civile universale ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016 La commissione attribuirà fino a 40 punti ai progetti organizzativi secondo la seguente griglia: Progetto ottimo 40 punti Progetto buono 30 punti Progetto sufficiente 20 punti.

Ai fini della valutazione del Progetto organizzativa ed all’attribuzione del relativo punteggio la Commissione effettuerà una valutazione relativa:

1) Alla coerenza e l’attinenza dello stesso con uno o più dei settori e/o obiettivi del presente Avviso pubblico;

2) Alla innovatività della proposta;

3) Alla concretezza ed alla tangibilità dei benefici per l’Ente pubblico e/o per la cittadinanza.

La commissione attribuirà fino a 20 punti ai curricula degli enti richiedenti, limitatamente all’esperienza specifica nel campo del volontariato e/o del servizio civile volontario, secondo la seguente griglia: Curriculum ottimo 20 punti;

Curriculum buono 14 punti;

Curriculum sufficiente 6 punti.

Ai fini della attribuzione dei punteggi di cui al presente sub-criterio si considererà:

1) “Ottimo” un curriculum che comprovi una esperienza specifica ed effettiva nel campo del volontariato e/o del servizio civile volontario pari ad almeno 10 anni;

2) “Buono” un curriculum che comprovi una esperienza specifica ed effettiva nel campo del volontariato e/o del servizio civile volontario pari ad almeno 5 anni;

3) “Sufficiente” un curriculum che comprovi una esperienza specifica ed effettiva nel campo del volontariato e/o del servizio civile volontario pari ad almeno 3 anni; La commissione attribuirà fino a 20 punti per eventuale servizio migliorativi offerti, rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale (Dlgs 6 marzo 2017 n. 40) redatti sotto forma di progetto integrativo. Progetto migliorativo ottimo 20 punti Progetto migliorativo buono 14 punti Progetto migliorativo sufficiente 6 punti La commissione attribuirà fino a 20 punti per l’offerta economica Costo per singolo volontario inferiore ad € 400,00 20 punti Costo per singolo volontario compreso tra € 400,00 ed € 500,00 16 punti Costo per singolo volontario compreso tra € 500,00 ed € 700,00 12 punti Costo per singolo volontario compreso tra € 701,00 ed € 800,00 6 punti.

L’affidamento potrà essere effettuato unicamente a soggetti che avranno ottenuto almeno 80 punti. Le eventuali spese relative alla elaborazione dei progetti di cui alla presente manifestazione di interesse sono a totale carico dei soggetti partecipanti. La presentazione della domanda sarà considerata espressa accettazione di ogni parte del presente avviso pubblico. La manifestazione d’interesse non è vincolante né per il Comune né per il soggetto richiedente.

ALLEGATI alla dichiarazione:

1. Copia del documento di identità del legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000;

2. Progetto organizzativo comprendente anche eventuali attività aggiuntive offerte;

3. Elenco dei principali servizi prestati in tre anni in materia di servizio civile con l’indicazione dei destinatari pubblici o privati.

Il Comune si riserva la facoltà di: verificare ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/00 la veridicità, a pena di esclusione della procedura, di eventuali dichiarazioni mendaci. Il Comune si riserva di procedere:

– all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida;

– re indire, sospendere o non aggiudicare a nessun operatore;

– revocare in qualsiasi momento la procedura in corso ed i conseguenti provvedimenti adottati qualora i tempi della stessa non consentano la realizzazione delle attività entro le scadenze utili per l’amministrazione. I dati forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.