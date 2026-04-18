Torre del Greco – Nascondono droga in casa, arrestate due persone

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne e una 28enne di Torre del Greco per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dei predetti, dove hanno rinvenuto 5 involucri di cocaina del peso di 53 grammi, un bilancino di precisione e 1750 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.