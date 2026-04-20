Circolo Nautico Torre del Greco: svolta storica, acquisita la personalità giuridica

Acquisire una propria autonomia legale e un proprio patrimonio separato da quello dei soci. E ancora, assumere maggiore credibilità verso banche, enti pubblici e sponsor. Sono le caratteristiche di un’associazione sportiva che acquisisce una propria personalità giuridica. Un aspetto che ha convinto i soci del Circolo Nautico di Torre del Greco a propendere per l’adozione di tale status.

Una decisione assunta dall’assemblea generale dei soci ordinaria e straordinaria che si è svolta domenica 19 aprile nella sede posta sul molo di levante del porto torrese.

Alla presenza del notaio Domenico De Carlo e del professionista Andrea Mancino (il primo chiamato a registrare la decisione dell’assemblea, il secondo a certificare il patrimonio nelle disponibilità del sodalizio), i soci hanno deciso di trasformare la loro realtà da “associazione non riconosciuta” ad “associazione riconosciuta” mediante l’acquisizione della personalità giuridica.

Nel corso della partecipata assemblea, sono stati anche approvati il bilancio consuntivo relativo al 2025 e quello preventivo per l’anno in corso, oltre a fissare le regole per la nomina dei soci emeriti, demandando al consiglio il compito di delineare i criteri legati all’anzianità di iscrizione dei beneficiari.

Soddisfatto il presidente, Gianluigi Ascione: “Con l’acquisizione della personalità giuridica – sottolinea – il circolo assume uno status più confacente alle caratteristiche moderne e funzionali di cui ha bisogno l’intero sodalizio. Sodalizio che, come sempre, punta a distinguersi in particolare sotto l’aspetto sportivo e sociale”.

Prova ne siano gli aspetti più importanti relativi alle attività svolte nel 2025: la principale è stata quella che ha portato ai festeggiamenti per i 70 anni del Circolo Nautico Torre del Greco, traguardo celebrato la scorsa estate. E ancora: l’affiliazione alla federazione canottaggio, che tanti proseliti ha raccolto tra i soci e più in generale tra gli sportivi, tanto da portare all’acquisto di una nuova imbarcazione, un Coastal 2, che arriverà nelle prossime settimane. Diverse anche le iniziative rivolte alla cittadinanza, promosse spesso in collaborazione con istituzioni e realtà attive sul territorio, come ad esempio quella dedicata alle scuole che ha visto la partecipazione della scrittrice Dacia Maraini. L’assemblea generale dei soci è stata anche l’occasione per salutare il velista Gianluca Perasole, che proprio nel 2025 è stato convocato per il Team Race World Championship a Newport.