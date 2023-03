Torre del Greco – Le opere pubbliche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

In riferimento ad un articolo di cronaca, edito dalla stampa locale, che titola l’acquisizione di una classifica negativa per la città di Torre del Greco – relativamente ai fondi del PNNR e la concreta possibilità di attuarne le progettualità finanziate – sulla base di uno studio eseguito dal Prof. Gianfranco Viesti, per conto della Fondazione per il Sud, il sindaco Giovanni Palomba di concerto con il Dirigente dell’VIII Settore, Arch.tto Giuseppe D’Angelo, chiariscono che lo studio condotto dal docente dell’Università di Bari si fonda, in realtà, sul rapporto tra il numero degli abitanti dei comuni ed il numero dei dipendenti comunali di ogni singola realtà territoriale, oggi, fortemente depauperato a seguito delle normative nazionali, soprattutto, in materia di pensionamento.

Tuttavia, nonostante la paventata esiguità di risorse umane che costituiscono, di certo, una criticità per il comune di Torre del Greco – unanimemente agli altri, non soltanto della Campania ma dell’intero territorio nazionale – gli Uffici Dirigenziali dell’Ente amministrativo assicurano il pieno rispetto dei tempi e delle procedure inerenti i Progetti del PNRR, alcuni dei quali già in fase di assegnazione di gara, con evidente anticipo rispetto a moltissimi altri comuni d’Italia.

“Non bisogna confondere – le parole del primo cittadino – l’oggetto di interesse del dossier realizzato dal Professore di Bari, e, la singola realtà locale che costituisce l’unico dato attendibile. Questa Amministrazione, nonostante le complesse difficoltà legate alla diminuzione di personale, ha avuto chiara sin da subito la necessità di potenziare ed assicurare una efficiente ed ottimale macchina tecnico-amministrativa che seguisse, con attenzione e celerità, la materia legata al PNRR. Abbiamo presentato progettualità ed idee che stiamo, nei tempi, portando avanti. Nessuna maglia nera per Torre del Greco, ma tanto sforzo e tanto impegno da parte di tutti”.

Nello specifico, saranno realizzate con i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Risilienza le seguenti opere pubbliche:

Impianto Natatorio;

Alloggi Via Lamaria;

Litoranea;

Cittadella dello Sport;

Riqualificazione Palazzo Baronale;

Riqualificazione Molini Meridionali Marzoli;

Tensostruttura;

Ulteriori interventi PICS: Museo Virtuale del Corallo, Telemedicina, Smart Torre, recupero e di riqualificazione di “Villa Guerra” e degli spazi circostanti per la realizzazione di un “Asilo nido”.