Torre del Greco – Inaugurata presso la fontana di corso Vittorio Emanuele una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Inaugurata questa mattina, presso la fontana di corso Vittorio Emanuele, una panchina rossa. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e dalla consigliera con delega alle Pari Opportunità, Iolanda Mennella, ha visto la partecipazione di una folta rappresentanza degli alunni della ‘De Nicola-Sasso’.

“Questa panchina rossa è il simbolo di tutte quelle donne che sono ancora oggi vittime di violenza. – le parole della consigliera Mennella – Un momento per spronare sempre di più tutti i ragazzi a fare di più e meglio. Soprattutto per prevenire e quindi contrastare tutti quelli che sono gli stereotipi di genere e tutto ciò che riguarda la violenza maschile sulle donne. Oggi si conclude il primo evento che abbiamo tenuto alla ‘De Nicola-Sasso’ con i ragazzi dell’Istituto che hanno preparato diverse attività. Con l’installazione di questa panchina concludiamo quest’evento. Prossimamente un incontro con l’Istituto Comprensivo ‘Giampietro-Romano’ e successivamente fisseremo la data per installare una terza panchina”.

Presente anche il sindaco Giovanni Palomba che ha così commentato: “Torre del Greco continua a dare dimostrazione della profonda attenzione alle complesse dinamiche di genere animando, nel corso di questo mese, momenti ed eventi che hanno centralità assoluta sul fondamentale ruolo della figura femminile nonché sul bisogno di implementare necessarie politiche che valorizzino in concreto le pari opportunità nei diversi ambiti sociali”.

Don Aniello di Luca, parroco della Santissima Annunziata, ha proceduto alla benedizione della panchina.