Torre del Greco – III Giornata Nazionale per le vittime del COVID, le parole del sindaco Palomba

Torre del Greco, celebra la III Giornata Nazionale per le vittime del COVID e ricorda i tanti cittadini scomparsi negli anni bui della pandemia.

La giornata di solidarietà, istituzionalizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Legge 18 marzo 2021, n. 35, è stata concepita per conservare e rinnovare la memoria di tutte gli Italiani deceduti a causa dell’epidemia da COVID-19 e, al contempo, per onorare il grande sforzo ed impegno profuso da parte dell’intero Settore sanitario del Paese e dai singoli comparti locali.

Nella giornata odierna, in tutta la Nazione, sono diversi gli appuntamenti organizzati per ricordare con un simbolo o con pubblico sentimento il grande tributo umano che l’Italia, e per essa ogni comunità territoriale, dal 2020 sino ad oggi ha pagato.

“E’ doveroso – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – unirci con una profonda e sincera riflessione al resto dei comuni d’Italia, in un giorno di particolare ricordo e di rispetto per quanti, nel corso di questi anni che, non senza difficoltà cerchiamo di lasciarci alle spalle, hanno perso la propria vita. A nome dell’intera amministrazione comunale, voglio esprimere la mia personale solidarietà a tutte e ciascuna famiglia della nostra città che ha combattuto, in prima linea e toccato con mano la tragedia del COVID, non soltanto con la perdita di propri cari ma anche subendo la difficoltà di conseguenze e ricadute economiche sulle proprie attività. Continua l’esigenza di ricostruire e recuperare la qualità di vita delle nostre società, aggravate dalla persistenza di un conflitto tra da più di un anno non accenna a terminare. Torre del Greco ricorda i suoi figli. È un dovere di coscienza da consegnare come senso della memoria collettiva e come simbolo di speranza ai nostri giovani”.

L’Amministrazione comunale, in occasione della Giornata Nazionale per le vittime del COVID, ha predisposto l’illuminazione dello storico colonnato di Palazzo Baronale con le tinte del tricolore.