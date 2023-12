Torre del Greco – L’Assocoral raccoglie 15.000 € con l’VIII edizione del Charity Event: somma destinata alle associazioni Unitalsi e ‘Gli Occhi di Claudio’

Lo scorso venerdì 15 dicembre si è tenuta con successo l’VIII edizione del Charity Event organizzato da

Assocoral, come di consueto, nel periodo prenatalizio.

Dopo una pausa forzata dal 2019 per motivi ovvi, il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno deciso con

fermezza di riprendere l’organizzazione di questa festa, che ha coinvolto circa 20 sponsor (locali e nazionali)

e circa 300 ospiti. La festa è diventata nel tempo una vera e propria comunità, con la quasi totalità degli

sponsor che ogni anno confermano il proprio sostegno e l’aggiunta di nuove attività che richiedono di dare il

proprio contributo.

L’evento, molto atteso in città, rappresenta un’occasione per gli associati di Assocoral e non solo, di

incontrarsi e condividere un momento informale fatto di buon cibo, musica e, soprattutto, con uno scopo

benefico.

La VIII edizione ha registrato un ottimo risultato, con un ricavato di 15.000 euro destinati alle associazioni

Unitalsi di Torre del Greco e Gli Occhi di Claudio. Una parte di questa somma sarà utilizzata per iniziative

caritatevoli a favore delle famiglie bisognose del territorio.

Durante la serata, l’Unitalsi ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ad Assocoral donando una targa

con la seguente dedica: “Le persone veramente generose non sono necessariamente quelle che donano

molto, ma quelle che donano davvero con il cuore”.

L’associazione Gli Occhi di Claudio, ringraziando l’Assocoral ci fa sapere – tramite il Presidente Tomasina

Pinna – che utilizzerà parte del ricavato per realizzare un pozzo di acqua in Burkina Faso a servizio di villaggi

che hanno carenza del bene più prezioso, che aiuterà migliaia di persone a bere ed a sviluppare l’agricoltura.

Il pozzo sarà dedicato alla nostra associazione.

Oltre ad essere un punto di riferimento come associazione sindacale di categoria, Assocoral si conferma

ancora una volta promotrice di iniziative benefiche per il territorio, seguendo l’esempio del parroco santo,

San Vincenzo Romano, che ci invitava a “fare bene il bene”.

Ph: Nando Spiezia