L’opera prima di Paolo De Liguoro ‘Racconto i tempi dell’Università ed il mio sogno di diventare medico di famiglia’

Daalle aule universitarie all’ ambulatorio di medico di famiglia, un percorso nei ricordi esplorando alcuni momenti salienti di una generazione di laureati degli anni 80.“Stupi.Diario – Il mio cassetto della memoria” e’ il primo libro del Dott. Paolo De Liguoro: “Ho aperto alcuni cassetti nel tentativo di far luce su alcune ombre che hanno contraddistinto i tempi dell’Università; mi piace definire questo libro come un <<manifesto della medicina di famiglia>>. Avrei potuto intraprendere un percorso come specialista pneumologo in ospedale, ma ho deciso di inseguire il mio sogno, quello di diventare medico di famiglia, di instaurare un rapporto tra medico e paziente continuativo e di fiducia”. Sul percorso universitario l’autore aggiunge: “Tutti sapevano e nessuno metteva su carta; ho cercato di focalizzare l’attenzione su alcuni episodi capitati in quegli anni e su momenti che hanno caratterizzato l’intera generazione laureatasi negli anni 80” . Su messaggio che il libro vuole trasmettere: “Purtroppo questa professione è stata svilita dall’ eccessiva burocratizzazione che sta allontanando i tanti medici da questo lavoro e sta avvilendo quanti si affaccino ad esso. Per questo motivo mi rivolgo alle giovani promesse che dalle aule universitarie sono passati in prima linea con il Covid:affrontate questa professione con lo spirito e l’abnegazione che ci ha caratterizzato in questi anni, non siamo medici scrivani della sanità”.